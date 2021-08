O diretor de Vigilância Sanitária do Paraguai, Guillermo Sequera, informou nesta sexta-feira que 14 novos casos em decorrência da variante delta do coronavírus foram confirmados, além dos seis detectados no final do mês passado.

Dos 14 casos confirmados, dois correspondem a pessoas que viajaram para os Estados Unidos e os outros 12 foram "provavelmente" causados pela circulação comunitária, disse Sequera, durante entrevista coletiva semanal do Ministério da Saúde paraguaio.