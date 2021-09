Os presidentes do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e do Chile, Sebastián Piñera, concluíram nesta terça-feira um encontro oficial no qual destacaram a vontade de ambos os governos de avançar em um acordo econômico para a assinatura de um tratado de livre-comércio, além de reforçar a relação bilateral com projetos de conectividade estratégica regional.

Ambos os presidentes falaram com a imprensa fora do Palácio do Governo em Assunção, após uma reunião de trabalho que foi descrita como "muito frutífera" por Piñera, que encerra uma viagem regional no Paraguai que também o levou à Colômbia e ao Uruguai.