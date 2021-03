Guillermo Sequera, diretor de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. EFE/Arquivo

As autoridades da saúde do Paraguai confirmaram nesta sexta-feira a existência de uma segunda onda de casos de covid-19 no país, que registra média de 2 mil novos casos por dia em meio a uma escassez de insumos e sem a chegada de vacinas para a população, de 7 milhões de habitantes.

"Duplicamos os casos diários, desde janeiro deste ano é possível observar uma curva de grande aumento de casos, o que também ocorre em nível regional com os demais países. É uma segunda onda de grande aceleração de novos casos diários, um fenômeno regional", disse Guillermo Sequera, diretor de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.