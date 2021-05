O ministro da Saúde do Paraguai, Julio Borba, comentou nesta sexta-feira que o baixo comparecimento aos centros de vacinação "preocupa demais" o governo, com uma assistência média diária de 50% a 55% das pessoas registradas - até o momento, a imunização visa os idosos.

"Isto é o que chama a atenção: as pessoas se registraram, mas não foram se vacinar", disse o ministro durante o ato de comemoração do 210º aniversário da independência do país.