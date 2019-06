O Paraguai expulsou no último ano 120 presos para que fossem julgados no Brasil, dos quais mais de 60 teriam vínculos com facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Os dados fazem parte de um relatório de segurança divulgado nesta segunda-feira pelo ministro de Interior, Juan Ernesto Villamayor.