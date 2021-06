O Ministério da Saúde do Paraguai garantiu nesta segunda-feira que tem vacinas suficientes para completar a primeira etapa da imunização, voltada para pessoas com 50 anos ou mais, e que aguarda novas doses para avançar para as demais faixas etárias do país, onde a covid-19 já causou 12.517 mortes.

O primeiro ciclo começou a ser completado hoje com o início da imunização dos inscritos no site do registro de vacinação que atingiram a idade de 50 anos, após a aplicação de uma ou duas doses em idosos, pessoal de saúde e gestantes com idade superior a 18 anos e no mínimo 20 semanas de gestação.