O Paraguai inicia nesta terça-feira um novo período de restrições até o dia 10 de maio, que coincide com um aumento de casos e mortes por Covid-19, com 102 óbitos nas últimas horas, o maior número diário desde o início da pandemia, que já fez 6.002 vítimas no país desde março de 2020.

O grau das restrições depende da classificação sanitária de cada região, de acordo com a transmissão comunitária, mas contempla proibições de circulação noturna e medidas de prevenção sanitária para comércio, hotelaria e atividades esportivas e educacionais.