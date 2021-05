O Paraguai avançou nesta terça-feira em seu plano de vacinação contra o coronavírus para incluir pessoas nascidas em 1956 ou antes disso, enquanto as autoridades sanitárias aguardam a chegada das remessas do exterior para a imunização do restante dos adultos abaixo dessa idade.

A nova etapa é lançada após a redução da idade dos beneficiários da vacina de 70 para 65 anos, tanto os que já completaram essa idade quanto os que o farão ainda em 2020.