15 out 2021

EFE Assunção 15 out 2021

O diretor do Programa Ampliado de Imunizações do Paraguai, Héctor Castro, anunciou nesta sexta-feira que o começo da aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 no país acontecerá daqui três dias.

Os primeiros grupos que serão imunizados com o reforço serão os profissionais de saúde e as pessoas com mais de 50 anos.