O ministro da Saúde do Paraguai, Julio Mazzoleni, reiterou nesta terça-feira, durante a entrega de um primeiro lote de respiradores doados pelos Estados Unidos, que a verdadeira luta contra a pandemia da Covid-19 está nos cidadãos, tendo em conta os casos crescentes de infecção comunitária.

Mazzoleni fez essa afirmação no dia seguinte ao país registrar três novas mortes por Covid-19, subindo para 25 vítimas e com um acumulado de 2.980 casos, dos quais 1.662 estão ativos, a maioria fora dos abrigos onde o vírus foi contido no início da quarentena.