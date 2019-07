O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, prometeu nesta segunda-feira uma "mentalidade estratégica" nas negociações com o Brasil pelo Tratado de Itaipu, sobre a hidrelétrica de mesmo nome, que vence em 2023 e para o qual pedirá uma revisão dos termos.

Benítez anunciou durante a apresentação no Congresso do seu primeiro relatório de gestão a formação de "uma equipe com consciência plena", que será liderada pelo Ministério das Relações Exteriores para negociar com o governo brasileiro.