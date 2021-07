O Paraguai defendeu nesta quarta-feira as negociações conjuntas do Mercosul com países de fora do grupo e com outros blocos, depois que o Uruguai anunciou que iniciará tratativas para acordos comerciais de maneira independente.

O ministro das Relações Exteriores paraguaio, Euclides Acevedo, apelou durante a reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC) para as regras fundadoras do bloco e os objetivos estabelecidos no Tratado de Assunção, assinado há 30 anos, conforme lembrado pela pasta em comunicado divulgado hoje. Ele também frisou a importância de que as decisões dentro do Mercocul sejam tomadas por consenso.