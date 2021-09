O Paraguai recebeu nesta segunda-feira um lote de 306,9 mil doses de vacinas da AstraZeneca doadas pela Espanha para reforçar o plano de vacinação do país, que visa imunizar cerca de 4,7 milhões de pessoas de uma população de pouco mais de sete milhões.

A remessa, que chegou ao aeroporto internacional de Assunção nesta madrugada, foi enviada através do mecanismo Covax e é a segunda da cooperação espanhola com o Paraguai, depois das 253.440 doses da AstraZeneca entregues no mês passado.