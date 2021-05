O Paraguai recebeu nesta sexta-feira 40 mil doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, somando-se as 24 mil que chegaram ao país há duas semanas, com as quais as autoridades sanitárias esperam dar continuidade à campanha de vacinação.

O país comprou 1 milhão de vacinas do Fundo Russo de Investimentos Diretos (FIDR), que ainda precisa entregar 936 mil doses para completar o contrato.