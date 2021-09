O Paraguai retomou a vacinação com a primeira dose para diversos setores nesta segunda-feira, incluindo gestantes, quando o país passa por um claro declínio no número diário de casos e mortes que remontam ao início da pandemia no país.

O ministro da Saúde Pública, Júlio Borba, reconheceu hoje que o país está "no caminho certo", embora tenha apelado a "não baixar a guarda" e a cumprir "as medidas de proteção pessoal e social para estar melhor".