O Paraguai, com 9 mil mortes por covid-19, espera poder acessar parte das 80 milhões de doses de vacinas que os Estados Unidos vão disponibilizar para o resto do mundo e que se destinam principalmente aos países da América Latina, conforme anunciado nesta segunda-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Euclides Acevedo.

O chanceler participou de uma reunião no Palácio do Governo com o presidente Mario Abdo Benítez e o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Assunção, Joe Salazar, com a agenda centrada para as vacinas contra a covid-19, que no Paraguai não chegaram em grande escala.