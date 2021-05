O diretor de Vigilância Sanitária do Paraguai, Guillermo Sequera. EFE/Arquivo

O diretor de Vigilância Sanitária do Paraguai, Guillermo Sequera, disse nesta sexta-feira que os dados de contágios do novo coronavírus, que continuam em "um patamar elevado", indicam que a situação do país está "ruim e pode piorar".

O relatório mais recente do Ministério da Saúde contabilizou 3.031 novos casos de covid-19, um recorde diário, elevando para 324.063 o total de positivos confirmados desde o início da pandemia, entre eles 8.012 mortes por complicações da doença.