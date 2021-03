Centenas de manifestantes realizaram na noite deste domingo um novo protesto contra a gestão da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, pelo atual governo do Paraguai.

Os participantes do ato marcharam até a frente da casa do ex-presidente do país Horacio Cartes, depois de horas parados nos arredores da residência oficial da chefia de governo, onde cobravam a renúncia do atual mandatário, Mario Abdo Benítez.