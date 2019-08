A Câmara Municipal de Paris iniciou os trabalhos de descontaminação nos quatro colégios públicos afetados por chumbo após o incêndio ocorrido em 15 de abril que devastou a catedral de Notre Dame, com a intenção de que as escolas estejam preparadas parar reabrir antes do começo do ano letivo, em setembro.

O colégio de Saint-Benoît foi o primeiro a ser descontaminado. Ele abriga creche, escola primária e de ensino médio e fica na rua homônima, no distrito 6, a 1,5 quilômetro da catedral.