EFE/Presidency of Peru

Um grupo de pelo menos 15 parlamentares assinou uma exortação pública ao presidente do Peru, Pedro Castillo, pedindo-lhe que não incluísse em seu gabinete ministerial "pessoas vinculadas a atos de violência contra mulheres, meninas e meninos peruanos".

No documento, divulgado nas redes sociais, os legisladores destacam que o bicentenário da Independência do Peru "deve começar por transmitir mensagens de compromisso às mulheres" do país.