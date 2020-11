O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira - dia de maior número de mortes por Covid-19 no país desde 19 de maio, 492 no total -, as medidas de confinamento impostas para todo o território da Inglaterra que entrarão em vigor às 0h (local) e perdurarão até 2 de dezembro, pelo menos.

Apesar de um grupo de deputados conservadores votarem contra o decreto, por considerarem a iniciativa um risco para a economia local, a proposta foi aprovada com maioria absoluta na Câmara dos Comuns, inclusive, com adesão a oposição trabalhista, pelo placar de 516 a 38.