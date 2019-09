O Parlamento do Reino Unido votou contra o recesso solicitado pelo primeiro-ministro Boris Johnson nesta quinta-feira, para que acontecesse na próxima semana, em Manchester, no norte da Inglaterra, o Congresso do Partido Conservador.

Os deputados decidiram por 306 votos contra 289 não paralisar as atividades, após a retomada delas ontem, um dia depois que o Supremo Tribunal declarou ilegal a suspensão das sessões, decretadas pelo chefe de governo.