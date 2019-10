17 out 2019

EFE Londres 17 out 2019

O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta quinta-feira a convocação de uma sessão extraordinária para o sábado, com a expectativa de que o primeiro-ministro, Boris Johnson, submeta à votação o novo acordo do Brexit.

A moção apresentada pelo governo para tentar ratificar o tratado de saída do país da União Europeia (UE) será emendável e os deputados não terão um prazo para debatê-la.