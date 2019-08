A Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento da Índia, ratificou nesta terça-feira por 367 votos a favor e 67 contra a ordem presidencial que retira o status especial da região da Caxemira, um movimento político sem precedentes sobre o território em um período de 70 anos.

O projeto apresentado na câmara baixa como a Lei de Reorganização de Jammu e Caxemira divide o estado em dois "territórios da união" sob a tutela do governo federal e revoga o status especial que dava autonomia ao território que é disputado com o Paquistão desde a independência do subcontinente.