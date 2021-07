O presidente do parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, reuniu-se nesta sexta-feira com a missão técnica da União Europeia (UE) que avalia se é possível enviar mais uma missão de observação para as próximas eleições locais e regionais e lhes garantiu que existem "amplas garantias eleitorais".

"Tivemos um encontro cordial e frutífero com os membros da missão de observação eleitoral da União Europeia. Fizemos um balanço das amplas garantias eleitorais com vistas às eleições de prefeitos e governadores em 21 de novembro de 2021", escreveu Rodríguez no Twitter.