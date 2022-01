O parlamento do Equador iniciou nesta terça-feira o segundo debate sobre o projeto de lei sobre aborto após estupro, enquanto grupos de feministas se reuniram em torno da Assembleia Nacional apesar da sessão ter sido realizada virtualmente.

A sessão começou às 9h30 (horário local, 11h30 de Brasília) com a leitura do relatório majoritário elaborado pela Comissão Parlamentar de Justiça, que reduziu o prazo do aborto voluntário de 28 para 20 semanas de gestação como limite para mulheres maiores de idade e 22 semanas para menores de 18 anos.