O Parlamento britânico aprovou nesta sexta-feira o projeto de lei do acordo de saída da União Europeia (UE), de modo que o Reino Unido possa sair do bloco no prazo previsto de 31 de janeiro.

Os parlamentares da Câmara dos Comuns autorizaram por 358 votos a 234 o texto elaborado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, que agora seguirá para o próximo trâmite, a fase de comitês, na qual poderá receber emendas antes da aprovação definitiva, em 2020.