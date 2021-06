O plenário do Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira a lei com a qual a União Europeia (UE) se compromete a alcançar até 2050 a chamada neutralidade climática, ou seja, a não liberar mais gases de efeito de estufa do que pode absorver, além de reduzir suas emissões líquidas de CO2 em pelo menos 55% até 2030.

A legislação recebeu 442 votos a favor e 203 contra, enquanto 51 deputados se abstiveram.