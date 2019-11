-FOTODELDIA- BRU1. BRUSELAS (BÉLGICA), 26/11/2019.- Vista tomada con una lente ojo de pez del vestíbulo de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, este martes. La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará a su equipo de comisarios propuestos y el programa de la nueva Comisión al Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) el 27 de noviembre. Tras su presentación, los diputados del Europarlamento debatirán y decidirán por mayoría simple si eligen o no al Colegio de Comisarios.

O Parlamento Europeu declarou nesta quinta-feira a "emergência climática" na União Europeia (UE), tornando-se assim no primeiro continente a fazê-lo, alguns dias antes do início da COP25 em Madri e duas semanas antes da Comissão Europeia apresente o primeiro esboço do seu pacto verde europeu.

É uma resolução curta, acordada pela Aliança dos Socialistas e Democratas, pela Renovando da Europa e pela Esquerda Unitária Europeia e, finalmente, apoiada pelos Verdes, apesar de buscarem uma declaração com compromissos mais ambiciosos.