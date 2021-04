O eurodeputado David McAllister, co-presidente do Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral do Parlamento Europeu. EFE/Arquivo

O Parlamento Europeu (PE) sublinhou nesta quinta-feira que a instituição não enviará observadores ao segundo turno das eleições gerais no Equador, que serão realizadas no próximo domingo, e lembrou que se algum deputado decidir testemunhar, o fará, portanto, a título pessoal.

"O PE não observará o segundo turno das eleições presidenciais no Equador e, portanto, não fará comentários nem sobre o processo nem sobre os resultados", afirmaram os eurodeputados David McAllister e Tomas Tobé, co-presidentes do Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral do Parlamento Europeu.