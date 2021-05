O Parlamento da França aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que define o fim do estado de emergência sanitária com a aprovação pelo Senado, o que permitirá a implementação do chamado passaporte sanitário durante o verão no hemisfério norte, que começa no mês que vem.

A câmara, dominada por parlamentares de direita, votou por maioria o projeto de lei para acabar com a exceção em 30 de setembro, um mês antes do que o governo havia pedido inicialmente.