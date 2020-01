O Parlamento iraquiano aprovou neste domingo uma resolução apelando ao governo para acabar com a presença de tropas estrangeiras no país, após o primeiro-ministro Abdel Abdelmahdi tê-lo solicitado na primeira sessão da Câmara desde o ataque dos Estados Unidos da última sexta, nos arredores de Bagdá.

O Parlamento acertou uma moção apelando ao Executivo para trabalhar para acabar com a presença de quaisquer forças de outros países no território do Iraque.

No texto, também é solicitado ao governo que cancele o pedido de assistência da coalizão internacional para combater o grupo terrorista Estado islâmico porque considera que as operações militares contra os extremistas no país já terminaram.

O Parlamento também quer que o governo, representado pelo Ministério de Relações Exteriores, apresente uma queixa urgente às Nações e ao Conselho de Segurança contra os EUA por violar a soberania e a segurança do Iraque. Além disso, pleiteia uma investigação de alto nível sobre as circunstâncias do bombardeio dos EUA, que deve ser apresentada à Câmara em até sete dias.

A decisão foi lida pelo presidente da Câmara, Mohamed al Halbousi. A sessão teve a presença de 168 dos 329 deputados, devido à ausência dos partidos curdo e sunita.

Também neste domingo, o primeiro-ministro Adel Abdelmahdi, que está de saída do cargo, pediu para serem tomadas medidas urgentes e para ser feito tudo que for necessário para encerrar a presença de forças estrangeiras no Iraque.

Já a coalizão internacional liderada por Washington anunciou hoje a suspensão de suas atividades de apoio e treinamento a tropas do Iraque para se concentrarem na proteção das bases onde suas forças estão posicionadas no país árabe.

"A nossa prioridade é proteger o pessoal da coligação. Estamos totalmente empenhados em proteger as bases iraquianas que acolhem as tropas da coligação", disse a coalizão em comunicado.