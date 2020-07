A nova vice-presidente do Equador, María Alejandra Muñoz. EFE/Arquivo

A Assembleia Nacional (Parlamento) do Equador nomeou nesta sexta-feira Maria Alejandra Muñoz como nova vice-presidente do país, cargo que era ocupado por Otto Sonnenholzner, que renunciou há duas semanas e expressou a intenção de concorrer às eleições do ano que vem.

Com 75 votos a favor, 22 contra e 38 abstenções, Muñoz foi nomeada em uma sessão na qual superou outros dos nomes: a atual ministra do Interior, María Paula Romo, e o secretário de Gabinete, Juan Sebastián Roldán.