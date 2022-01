Um novo foco de incêndio foi registrado nesta segunda-feira no edifício do Parlamento da África do Sul, em consequência do incêndio devastador iniciado ontem, confirmaram os serviços de emergência.

Embora os bombeiros acreditassem que o incêndio estava controlado pela manhã, as chamas reapareceram horas depois e eram visíveis no telhado da Assembleia Nacional (Câmara Baixa).