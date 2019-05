O parlamento da Ucrânia rejeitou nesta quinta-feira a renúncia do primeiro-ministro do país, Vladimir Groisman, que, caso fosse aceita, representaria a dissolução total do governo.

Apenas 97 deputados votaram a favor da renúncia de Groisman, quando eram necessários pelo menos 226 votos. O primeiro-ministro anunciou sua renúncia em 20 de maio, o mesmo dia da posse do presidente Vladimir Zelenski.