O velório do ministro do Interior, Jorge Larrañaga, no dia 23 de maio. EFE/Arquivo

O Ministério da Saúde Pública do Uruguai aplicou uma multa ao Palácio Legislativo após verificar o descumprimento de protocolos sanitários durante o velório do ministro do Interior, Jorge Larrañaga, falecido no dia 22 de maio, segundo confirmaram fontes da pasta à Agência Efe nesta sexta-feira.

As fontes acrescentaram que o valor da multa é de cerca de US$ 6 mil e que o parlamento vai assumi-la e não entrará com qualquer "recurso" para evitar a pena.