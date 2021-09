A Assembleia Nacional (parlamento) da Venezuela rejeitou nesta quinta-feira as declarações "de ingerência" do senador americano Bob Menéndez, que criticou o governo do presidente Nicolás Maduro e pediu para que aja "de boa-fé" nas negociações com a oposição, realizadas no México.

"As políticas do regime de Maduro transformaram a Venezuela em um Estado falido, levando o povo venezuelano à pobreza e ao exílio, causando estragos em todo o Hemisfério Ocidental", disse Menéndez em comunicado.