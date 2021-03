A Assembleia Nacional da Venezuela (AN, Parlamento) aprovou nesta terça-feira um sistema de trabalho que se adapta à quarentena intermitente que funciona no país e se reunirá no Palácio Legislativo apenas duas semanas por mês, em uma tentativa de evitar a disseminação do coronavírus.

A moção foi proposta pelo presidente da AN, Jorge Rodríguez, que elogiou o chamado sistema 7+7, implementado pelo governo do presidente Nicolás Maduro. O plano consiste em uma semana com lojas abertas, seguida de outra com restrições à mobilidade e à atividade comercial em geral.