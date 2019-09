A Câmara dos Comuns vetou nesta terça-feira (data local), pela segunda vez, uma proposta do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para convocar eleições antecipadas no país.

Johnson precisava do apoio de dois terços dos 650 deputados que integram a Câmara dos Comuns, mas só obteve 293 votos dos 434 necessários.