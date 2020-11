Os parques da Disney na Califórnia (EUA) permanecerão fechados pelo menos até janeiro de 2021, quase dez meses depois de ter fechado as portas para visitantes no início da pandemia do novo coronavírus.

Em uma conferência com analistas do mercado, o CEO da Disney, Bob Chapek, disse nesta quinta-feira estar "extremamente desapontado" com as autoridades do estado americano por impedirem a reabertura agora, algo que a companhia conseguiu em outros de seus parques, como os de Flórida, França e China, embora em alguns casos tenha tido que fechá-los novamente semanas depois.