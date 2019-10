28 out 2019

EFE Montevidéu 28 out 2019

O Partido Colorado (PC) apoiará Luis Lacalle Pou, candidato do opositor Partido Nacional (PN), no segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai, segundo o próprio nome da legenda que disputou o pleito, Ernesto Talvi.

Após a apuração indicar que ele receberá cerca de 12% dos votos e ficará em terceiro lugar no primeiro turno realizado neste domingo, Talvi disse que apostará na "mudança que o Uruguai precisa" após 15 anos de governos da coalizão de esquerda Frente Ampla (FA), e, para isso, pediu a seus apoiadores votos para Lacalle Pou.

"Faremos campanha por sua candidatura com a mesma energia que o Partido Nacional fez pelo último grande presidente 'colorado', Jorge Batlle", declarou.

O candidato colorado, que foi a grande surpresa das eleições internas do partido ao derrotar o duas vezes presidente do Uruguai Julio María Sanguinetti (1985-1990 e 1995-2000), mostrou decepção por não chegar ao segundo turno, mas reiterou que tem "muito a contribuir" com o novo governo.

"O nosso dever como partido é reverter a fratura social e recuperar a convivência pacífica", comentou.

Quem também manifestou apoio ao líder nacionalista foi o candidato do partido Cabildo Abierto, o ex-militar Guido Manini Ríos, quarto candidato mais votado.

Para ser eleito em primeiro turno no Uruguai, um candidato deve obter 50% mais um dos votos. Caso contrário, os dois mais votados disputarão uma segunda votação, que será realizada em 24 de novembro.