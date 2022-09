O Rússia Unida, partido do presidente Vladimir Putin, venceu de forma arrasadora as eleições municipais e regionais realizadas na Rússia desde sexta-feira com uma presença insignificante de candidatos da oposição e pouco interesse dos cidadãos devido à campanha militar na Ucrânia.

"Foram eleitos 30.668 candidatos, representando 16 partidos", declarou nesta segunda-feira a presidente da Comissão Central Eleitoral (CEC), Ella Pamfilova, ao divulgar os primeiros resultados oficiais das eleições.