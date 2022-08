O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), do presidente do país, João Lourenço, venceu as eleições gerais de ontem com 51,07% dos votos, segundo resultados provisórios anunciados nesta quinta-feira pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) quando 97,03% do total estava contabilizado.

O principal partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), de Adalberto Costa Júnior, ficou em segundo lugar, com 44,05%, mas já no início da apuração dos votos havia alegado que os dados não eram "confiáveis". EFE