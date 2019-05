Respaldado por um contundente triunfo nas eleições europeias, o líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, prometeu nesta segunda-feira travar uma batalha contra as legendas mais tradicionais do Reino Unido, os conservadores e os trabalhistas, faltando cinco meses para o prazo de saída da União Europeia (UE).

A bancada liderada por Farage foi a grande vencedora das eleições europeias no Reino Unido, onde obteve 31,6% dos votos, o equivalente a 29 cadeiras na Eurocâmara.