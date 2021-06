O Partido Encontro Solidário (PES) do México, de natureza evangélica, informou nesta quinta-feira que denunciará seu gestor de mídias sociais depois que mensagens em favor da comunidade LGBT e do casamento igualitário forem veiculadas por horas no Twitter e no Facebook da legenda.

"Amor é amor" foi a mensagem postada na tarde de quarta-feira no Twitter do PES, acompanhada por uma bandeira de arco-íris e as hashtags #BajaCalifornia e #Sinaloa, estados mexicanos onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado esta semana.