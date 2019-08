O presidente do partido político Farc, Rodrigo Londoño, garantiu nesta quinta-feira que a maioria dos integrantes da antiga guerrilha segue comprometida com o acordo de paz, declaração que responde ao anúncio feito mais cedo pelo ex-número 2 do grupo, Luciano Marín, conhecido como "Iván Márquez", que retomou a luta armada.

"As grande maioria segue comprometida com o estipulado. Ainda com todas as dificuldades ou perigos que se espreitam, estamos com a paz", expressou Londoño, conhecido nos anos de guerrilheiro como "Timochenko", pelo Twitter.