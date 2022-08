O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), do presidente do país, João Lourenço, venceu as eleições gerais de 24 de agosto com 51,17% dos votos, de acordo com os resultados finais anunciados nesta segunda-feira.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) informou que o MPLA obteve pouco mais de 3,2 milhões de votos, que renderão 124 dos 220 assentos da Assembleia Nacional, o parlamento angolano.