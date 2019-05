O Lei e Justiça (PiS), partido nacionalista-conservador que governa a Polônia, venceu as eleições europeias realizadas neste domingo, segundo pesquisas de boca de urna divulgadas pela imprensa local, o que transforma a legenda em favorita para o pleito legislativo de novembro deste ano.

O PiS obteve 42,4% dos votos, de acordo com as pesquisas, enquanto a Coalizão Europeísta, que reúne partidos de diferentes espectros ideológicos e foi criada para enfrentar os governistas nas eleições europeias, conquistou 39,1% da preferência do eleitorado.