Imagem do porta voz do PPE, Esteban González Pons, durante votação.-EFE/PP

O Partido Popular Europeu (PPE) venceu neste domingo as eleições para a Eurocâmara e se manterá como primeira força do parlamento com 178 cadeiras.

Resultados provisórios divulgados pela Eurocâmara mostram, no entanto, que o principal partido do legislativo comunitário perderá 38 representantes em relação aos resultados de 2014.