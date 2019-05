O PSOE, partido do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi o mais votado no país nas eleições para o Parlamento Europeu neste domingo.

Considerando 96,25% dos votos contabilizados, o Partido Socialista Operário Espanhol obtinha 32,82% desta apuração parcial, o que equivale a 20 dos 54 postos de deputado na Eurocâmara em disputa.